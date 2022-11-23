Здоровье 23 ноября 2022, 15:22 Диетолог Белоусова рассказала о вреде сала Диетолог Белоусова: сало вредно для печени РИА «Новости»

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Диетолог Анна Белоусова рассказала, что частое употребление сала негативно влияет на печень. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Причина в том, что этот продукт содержит больше количество жира, уточнило агентство Ura.ru. Именно печень отвечает за переваривание жиров, поэтому злоупотребление салом создает для нее серьезную нагрузку.

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«Если она (печень — прим. ред.) была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита», — рассказала Белоусова.

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Она отметила, что сало ни в коем случае нельзя есть каждый день, даже по одному кусочку. Врач рекомендовала относиться к этому продукту как деликатесу. Например, как к черной икре, которую обычно позволяют себе крайне редко.

Диетолог Татьяна Мещерякова также рассказала, что некоторыми продуктами, которые все считают полезными, опасно злоупотреблять. Например, авокадо из-за его большой калорийности. То же самое касается шпината, который содержит много щавелевой кислоты. Ее избыток вреден для ЖКТ, почек и суставов.