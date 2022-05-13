Диетолог Белоусова рассказала, какие консервы вреднее никотина

Некоторые консервы могут нанести вред организму, который в разы превышает ущерб от никотина. Таким мнением поделилась врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Запасаться консервами надо, но с умом. Во-первых, это должна быть абсолютно недеформированная банка. Во-вторых, надо смотреть срок изготовления и срок годности», — рассказала специалист.

Она пояснила, что консервы из мяса не стоит употреблять чаще двух раз в неделю. Например, тушенку можно использовать в супе или макаронах по-флотски. Консервы из рыбы можно употреблять каждый день.

Однако от шпрот лучше отказаться, так как масло содержит в себе множество вредных веществ. По словам диетологов, вред от одной банки шпрот сравним с вредом от пачки сигарет.