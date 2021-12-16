Диетолог Белоусова рассказала, что хурма помогает бороться с депрессией

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова объяснила, как ярко-оранжевая хурма помогает бороться с депрессией тем, кто склонен хандрить зимой из-за слишком короткого светового дня. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Осенью и зимой самое время есть хурму. При подавленных депрессивных состояниях хурма помогает, как и другие фрукты и овощи оранжевого цвета. Если желтый считается цветом тревоги, поэтому желтые яблоки нежелательны, то оранжевые плоды, например, морковь или тыква, действительно помогают избавиться от депрессии, помогают добавить нам радости», — сообщила диетолог.

Оранжевый цвет фрукта говорит о том, в нем содержится большое количество бета-каротина, то есть провитамина А. В начале зимы он особенно необходим организму, поскольку способен бороться с депрессией.

«При недостатке бета-каротина организм становится ослабленным и нуждается в поступлении именно натуральной формы этого провитамина», — добавила Белоусова.

Также в хурме содержится магний, хоть и в меньшем количестве, чем бета-каротин. Это элемент также помогает бороться с депрессией и стрессом. Диетолог рассказала, что хурму можно есть практически всем, исключение составляют лишь люди с аллергией на этот плод.