02 августа 2023, 15:38
Диетолог Белоусова посоветовала туристам выпить местный кисломолочный напиток на курорте для профилактики отравлений
В первые дни после приезда на южные курорты туристам следует выпить местный кисломолочный напиток. Об этом рассказала диетолог Анна Белоусова в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, после употребления кефира, айрана или йогурта в организм «подселится» местная микрофлора, это позволит избежать отравлений на курортах. Также для профилактики интоксикаций рекомендуется есть побольше репчатого лука.
Реклама
Врач отметила, что самые тяжелые отравления вызывают некачественные морепродукты, мясо и творог.
Питание
Врачи
Реклама
Реклама