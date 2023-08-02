Здоровье 02 августа 2023, 15:38 Диетолог Белоусова посоветовала туристам выпить местный кисломолочный напиток на курорте для профилактики отравлений

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В первые дни после приезда на южные курорты туристам следует выпить местный кисломолочный напиток. Об этом рассказала диетолог Анна Белоусова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, после употребления кефира, айрана или йогурта в организм «подселится» местная микрофлора, это позволит избежать отравлений на курортах. Также для профилактики интоксикаций рекомендуется есть побольше репчатого лука.

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Врач отметила, что самые тяжелые отравления вызывают некачественные морепродукты, мясо и творог.