Здоровье 11 января 2024, 13:44 Диетолог Белоусова посоветовала подержать во рту сладкое, чтобы быстро взбодриться

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Чтобы быстро ощутить заряд бодрости, можно подержать во рту сладкую конфету или кусочек шоколада. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Например, человек, который ест с очень большими перерывами, может испытывать проблемы с концентрацией внимания, вялость. Это состояние возникает из-за скачков сахара в крови. Ситуацию поможет исправить небольшое количество сладкого.

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«Здесь тоже сладкое — самый быстрый способ восстановиться. Для таких случаев я, например, всегда ношу у себя в сумке шоколадный батончик, называю его страховочным батончиком», — объяснила Белоусова.

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