Здоровье 23 января 2024, 12:03 Диетолог Белоусова: напиток из корицы поможет справиться со стрессом

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Напиток из корицы обладает умиротворяющим и антистрессовым эффектом. Он поможет улучшить настроение и справиться с раздражением, сообщила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, корица содержит эфирные масла, они действуют как антидепрессант. Также у человека возникает ассоциация с запахом выпечки и кондитерским магазином, что прекрасно умиротворяет.

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Напиток из корицы будет еще эффективнее в борьбе со стрессом, если дополнить его гвоздикой, имбирем, ванилью и цедрой, отметила диетолог.