Здоровье 17 апреля 2023, 16:50 Диетолог Белоусова: кофе поможет в борьбе со стрессом

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Кофе является по-настоящему уникальным напитком и способен эффективно бороться со стрессом. Об этом сообщила диетолог Анна Белоусова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, кофе способен предотвратить развитие депрессии и станет отличным помощником в борьбе со стрессом. Также в напитке не содержится калорий, что делает кофе уникальным.

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Диетолог подчеркнула, что кофеин стимулирует работу мозга, при этом его не стоит приравнивать к табаку и считать «бытовым наркотиком».