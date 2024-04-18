Здоровье 18 апреля 2024, 10:59 Диетолог Белоусова: фрукты противопоказаны при обострении болезней ЖКТ

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Фрукты следует полностью исключать из рациона при любых обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, людям с гастритом или язвенной болезнью с повышенной кислотностью не стоит есть натощак клюкву, облепиху, бруснику, неспелые мандарины и ананас. При повышенной кислотности желудка лучше всего съесть банан.

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Белоусова отметила, что здоровому человеку можно есть фрукты в любой момент — натощак, перед едой, после еды. Только не стоит увлекаться ананасами на голодный желудок, поскольку они могут раздражать слизистую оболочку желудка, добавил «Петербургский дневник».