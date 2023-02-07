Здоровье 07 февраля 2023, 12:47 Диетолог Белева объяснила, чем опасен дефицит метионина в организме Диетолог Белева: при недостатке метионина начинаются проблемы с циклом сна и бодрствования freepik

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева в разговоре с изданием «Москва 24» объяснила, чем опасен дефицит аминокислоты метионина в организме.

Как отметила медик, метионин не вырабатывается самостоятельно. Ее можно пополнять, употребляя в пищу определенные продукты.

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Метионин способен очищать организм от токсинов и тяжелых металлов. Кроме того, аминокислота стимулирует образование здоровой хрящевой ткани. У людей, страдающих дефицитом метионина, наблюдаются аллергические реакции и сильное выпадение волос.

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«Также при недостатке метионина начинаются проблемы с циклом сна и бодрствования. А при остром дефиците возникают тяжелые нарушения в психике», — сказал медик.

Восполнить запас метионина можно за счет добавления в рацион питания орехов, говядины, ягнятины, индейки, курицы, свинины. Также метионин содержится в пармезане, сваренных вкрутую яйцах, йогурте, фасоли, тыкве и семенах кунжута.