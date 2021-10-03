Диетолог Барташевич назвала продукты, подходящие для ночных перекусов

Врач-диетолог Галина Барташевич рассказала, употребление каких продуктов не только не навредит, но и принесет пользу организму перед отходом ко сну. Эксперт разрешила устраивать «ночник», чтобы побороть бессонницу, написало издание E1.ru.

По словам диетолога, объем пищи перед сном не должен превышать объема 100 миллилитров. Важно не переступать эту границу, в ином случае калории отложатся на животе в виде спасательного круга.

«Ночник и „есть на ночь“ — это разные вещи. Ночник — это подготовка организма ко сну, чтобы не засыпать голодным», — подытожила специалист.

Галина Барташевич отметила, что перед сном не стоит увлекаться углеводами, поэтому бутерброды явно не подходят на роль спасительного перекуса. Испортят сон и отобьют утренний аппетит также кофе, пирожные, фрукты и шоколад. Врач-диетолог призвала россиян соблюдать режим, ложась спать и поднимаясь в одно и то же время. Соблюдение этого правила поможет оздоровить сон и восстановить биоритмы.

А вот одного банана незадолго перед сном для удовлетворения чувства голода будет достаточно. Также справиться с бессонницей поможет в небольших количествах миндаль, немного молока или кефира, рыба и мед.

Также для здорового сна рекомендуется проветривать комнату, отказаться от курения, не заниматься умственной деятельностью перед отправлением в постель. Лучше всего ложиться спать до наступления 23 часов.

Идеальным завтраком диетологи назвали омлет, творог, кусочек рыбы или курицы. Также позавтракать можно кашей.