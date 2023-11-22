Здоровье 22 ноября 2023, 14:56 Диетолог Барредо заявила, что говядина обладает канцерогенным эффектом

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Говядина может быть источником концерагенов, которые вызывают рак. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог Алена Барредо

Она объяснила, что здоровые и молодые люди могу есть красное мясо без какого-то риска до четырех раз в неделю. Однако с возрастом ситуация меняется, и говядину нужно ограничивать в своем рационе.

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«А у возрастного человека есть какие-либо предпосылки к проблемам с желудочно-кишечным трактом либо в анамнезе у родственников есть онкология кишечника, то красное мясо рекомендуется есть 1-2 раза в неделю, дабы снизить риски возникновения канцерогенного эффекта», — объяснила диетолог.

Она добавила, что говядина богат множеством плезных микроэлементов, способных укрепить в том числе и сердце.

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