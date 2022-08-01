Диетолог Арзуманян развеяла миф о пользе моркови и черники для зрения

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян заявила, что морковь и черника не смогут улучшить зрение, если человек уже стал хуже видеть. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

«Раньше было мнение, что только морковь и черника помогают улучшить зрение и вылечить глаза. Это не так. Если уже есть нарушение зрения, никакие продукты не помогут это исправить», — отметила медик.

Она добавила, что поддерживать остроту зрения можно лишь с помощью разнообразного и сбалансированного питания. Нельзя допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, витаминов A, B, C и E.

«Для остроты зрения очень важно, чтобы еда предоставляла достаточно питания для сетчатки глаза. Необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания. Омега-3 — это любая рыба. Лютеин можно получить из зеленых салатов. Цинка много в бобовых. Витамины можно получить из орехов и семян. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз», — резюмировала диетолог.