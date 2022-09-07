Диетолог Арзуманян рассказала, какие продукты помогают долго испытывать чувство сытости | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Арзуманян рассказала, какие продукты помогают долго испытывать чувство сытости Врач Арзуманян посоветовала есть орехи, чтобы дольше испытывать сытость и не толстеть

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Чувство голода порой имеет не только физиологический, но и эмоциональный характер. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, какие продукты стоит употреблять для того, чтобы дольше оставаться сытым и не переедать. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, многие люди набирают лишний вес из-за того, что часто едят. Причина перекусов заключается в чувстве голода, которое наступает вскоре после приема пищи.

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«Как правило, человек может проголодаться через два с половиной или три часа, иногда через четыре часа после последнего приема пищи. Но нужно понимать, что голод бывает как физиологический, так и эмоциональный», — пояснила медик.

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Она подчеркнула, что физический голод можно отличить по урчанию в животе и чувстве сосания под ложечкой. При этом во время эмоционального голода человек может захотеть есть даже будучи сытым.

Медик пояснила, что для решения этой проблемы человек должен в достаточном количестве получать белок, полезные жиры и клетчатку. Орехи, овощи и яйца помогают как можно дольше оставаться сытым. Кроме того, Арзуманян посоветовала отказаться от пряностей, специй, маринада, солений, сладостей, шоколада, консервов и фастфуда, так как эти продукты провоцируют аппетит.

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