Здоровье 22 апреля 2024, 10:53 Диетолог Арзуманян рассказала, что говяжья и куриная печень являются источником железа и белка

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала о пользе говяжьей и куриной печени для организма. Как пояснила медик, в этом продукте содержится большое количество железа, которое участвует не только в кроветворении, но и в работе иммунной системы.

Печень также богата белком, витаминами группы В и витамином А, фолиевой кислотой, селеном и цинком.

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«Я бы порекомендовала куриную в качестве диетического продукта. Она чуть калорийнее говяжьей, но обе они менее калорийны по сравнению с печенью рыбы», — сказала врач.

Печень хорошо готовить с морковью, луком и тимьяном. Измельчив приготовленную смесь, можно сделать питательный и сытный паштет, добавила Арзуманян.