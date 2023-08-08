08 августа 2023, 12:12
Диетолог Арзуманян: макароны должны быть изготовлены из муки твердых сортов пшеницы
При покупке макарон россиянам следует обращать внимание на состав. Лучше всего отдавать предпочтение продукту, изготовленному из муки твердых сортов пшеницы, рассказала врач-диетолог Маргарита Арзуманян в эфире радиостанции Sputnik.
По словам специалиста, в цельнозерновых макаронах содержится большое количество полезной клетчатки, которая благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
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Кроме того, диетолог посоветовала покупать пшеничные макароны с надписью trafilata al bronzo, такой продукт приготовлен с использованием пресс-формы из бронзы и богат белком.
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