Здоровье 08 августа 2023, 12:12 Диетолог Арзуманян: макароны должны быть изготовлены из муки твердых сортов пшеницы

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При покупке макарон россиянам следует обращать внимание на состав. Лучше всего отдавать предпочтение продукту, изготовленному из муки твердых сортов пшеницы, рассказала врач-диетолог Маргарита Арзуманян в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в цельнозерновых макаронах содержится большое количество полезной клетчатки, которая благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

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Кроме того, диетолог посоветовала покупать пшеничные макароны с надписью trafilata al bronzo, такой продукт приготовлен с использованием пресс-формы из бронзы и богат белком.