Диетолог Арзамасцев рассказал, кому полезно есть мясо с кровью

Врач-диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев заявил, что мясо с кровью полезно употреблять людям с низким гемоглобином и страдающим дефицитом железа. Об этом написал Ura.ru.

По словам медика, главное, чтобы продукция была качественная и без различных паразитов.

«В мясе с кровью нет ничего плохого. Главное, чтобы это была говядина. Другое мясо в таком виде употреблять нельзя. Важно понимать, что продукция прошла все надзорные органы, была качественная и без различного рода паразитов. Более того, мясо с кровью позволяет лучше влиять на уровень гемоглобина и железа. В таком виде эти элементы лучше сохраняются. Это блюдо показано людям с анемией», — сообщил Арзамасцев.

Медик предупредил, что человек, который употребляет большое количество жареного мяса, получает высокую дозировку токсинов. Организм будет работать в повышенном режиме, чтобы их вывести.

Жареное мясо — это излишняя нагрузка на ЖКТ. Его не стоит употреблять при гастрите и воспалительных заболеваниях кишечника, резюмировал диетолог.