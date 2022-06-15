Диетолог Арзамасцев рассказал, чем вреден хлеб с вареньем

Сочетание белого хлеба с некоторыми продуктами может приводить к набору лишнего веса и даже диабету. В частности, это относится к десерту из детства — хлебу с вареньем. Об этом «Москве 24» рассказал врач — диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Обычный белый хлеб со сладкими вещами — это бомба замедленного действия для организма. Мы сочетаем два простых углевода, пустые калории, которые очень быстро усваиваются, и у человека с гиподинамией сразу идет лишний вес», — пояснил врач.

Белый хлеб неполезен и сам по себе, у него высокий гликемический индекс, а витаминов в нем мало. Его лучше заменить на хлеб из цельнозерновой муки. Такая мука подвергается меньшей обработке, в ней сохраняется больше полезных веществ, написало РИА ФАН.

«В основном хлеб употребляется в первую очередь с растительными компонентами: овощами, салатами, супами. Но нежелательно сочетать его с тяжелыми блюдами. Цельнозерновой хлеб лучше ограниченно есть либо вообще убрать при употреблении мяса, бобовых, грибов, каких-то тяжелых продуктов», — посоветовал Арзамасцев.