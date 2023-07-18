Здоровье 18 июля 2023, 14:13 Диетолог Арзамасцев посоветовал в жару делать перекусы зелеными салатами

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Высокие температуры летом — это дополнительная нагрузка на организм, поэтому нужно внимательнее следить за своим рационом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, лучше увеличить количество приемов пищи. К двум или трем основным добавить перекусы. Они должны быть легкими и не перегружать организм. Врач посоветовал отдать предпочтение зеленым салатам. Кроме того, он напомнил про важность воды, которой летом организму требуется больше.

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