Здоровье 26 июня 2023, 10:38 Диетолог Арзамасцев порекомендовал заменить бутерброд с колбасой на бутерброд с индейкой

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Вместо колбасы в бутерброде можно использовать множество полезных продуктов. Например, заменить ее на индейку или рыбу. Об этом в разговоре с изданием «Москва 24» сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Колбаса вредна тем, что содержит в своем составе соль и различные добавки, которые вызывают отечность и негативно влияют на артериальное давление. Медик отметил, что во время приготовления бутерброда можно использовать цельнозерновой хлеб, овощи и белок.

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Если человек не будет употреблять достаточное количество белка, то он будет терять мышечную ткань и гормональную активность, резюмировал врач.