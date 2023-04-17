Здоровье 17 апреля 2023, 14:04 Диетолог Арзамасцев порекомендовал пожилым людям пить зеленый чай и фруктово-овощные соки

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с изданием «Москва 24» порекомендовал пожилым людям пить зеленый чай и фруктово-овощные соки. По его словам, эти напитки помогут поддержать работу сердца.

Также медик напомнил об употреблении достаточного количества обычной питьевой воды.

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«Вода — это то, что составляет основу нашего кровотока, объема циркулирующей крови. Чем больше воды, тем лучше текучесть крови и тем проще сердцу работать», — сказал диетолог.

Зеленый чай, по его словам, имеет богатый состав антиоксидантов, а фруктово-овощные соки снабдят организм витаминами, микроэлементами и калием. Особенно полезно делать соки из огурцов, сельдерея, шпината, резюмировал диетолог.