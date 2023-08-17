Здоровье 17 августа 2023, 11:33 Диетолог Арзамасцев: пить кофе с целью похудеть абсолютно бесполезно

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Принято считать, что кофе способствует избавлению от лишнего веса. Однако пить его в этих целях абсолютно бесполезно, сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, напиток улучшает перистальтику кишечника и выводит из организма лишнюю жидкость. После его употребления вес может незначительно снизиться, однако это не говорит о том, что кофе стимулирует жиросжигание.

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Диетолог отметил, что люди, которые правильно питаются и пьют этот напиток, будут худеть так же, как и те, кто следит за питанием и ведет здоровый образ жизни без употребления кофе.