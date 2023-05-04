Здоровье 04 мая 2023, 14:11 Диетолог Арзамасцев: огурцы станут дополнительным источником жидкости для пожилых людей

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В огурцах содержится большое количество воды, благодаря чему овощи становятся дополнительным источником жидкости для организма пожилых людей. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, жидкость способна наладить все необходимые процессы в органах, однако не каждый человек поддерживает водный баланс. Благодаря употреблению огурцов пожилые люди смогут заменить ими какое-то количество жидкости в организме, добавил врач.

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Как сообщил RT, овощи также являются источником полезной клетчатки и улучшают работу кишечника.