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    08 апреля 2022, 14:44

    Диетолог Арзамасцев объяснил вред сахарозаменителей

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев считает, что некоторые сахарозаменители могут существенно навредить здоровью. Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

    Например, фруктоза, которой часто заменяют привычный нам сахар, по калорийности не уступает сладкому продукту.

    «Фруктоза медленно расщепляется в организме до глюкозы. Если этой фруктозы очень много, то печень ее полностью расщепить не может. И в этом случае она будет превращаться в жиры», — процитировало радио «Комсомольская правда» слова диетолога.

    Также не полезной является стевия, даже несмотря на то, что в ней практически нет калорий.

    «Стевия и любые другие сахарозаменители с нулем килокалорий все равно сладкие, и по факту привычка у нас никуда не исчезнет», — заключил Арзамасцев.