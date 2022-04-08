Диетолог Арзамасцев объяснил вред сахарозаменителей

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев считает, что некоторые сахарозаменители могут существенно навредить здоровью. Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

Например, фруктоза, которой часто заменяют привычный нам сахар, по калорийности не уступает сладкому продукту.

«Фруктоза медленно расщепляется в организме до глюкозы. Если этой фруктозы очень много, то печень ее полностью расщепить не может. И в этом случае она будет превращаться в жиры», — процитировало радио «Комсомольская правда» слова диетолога.

Также не полезной является стевия, даже несмотря на то, что в ней практически нет калорий.

«Стевия и любые другие сахарозаменители с нулем килокалорий все равно сладкие, и по факту привычка у нас никуда не исчезнет», — заключил Арзамасцев.