Диетолог Арзамасцев объяснил, какие продукты могут провоцировать появление камней в почках

Кислая зелень, кофе, соль и алкоголь могут привести к появлению камней в почках. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

К кислой зелени специалист отнес щавель и шпинат. Он пояснил, что щавелевая кислота может провоцировать появление оксалатных камней в почках, сообщило радио «Комсомольская правда».

Что касается кофе, то этот напиток, по словам Арзамасцева, выводит из организма кальций.

«Если пить очень много кофе, особенно если еще принимать какие-то добавки с кальцием, он способствует выведению кальция из организма — это первый минус. Второй минус в том, что при недостаточном потреблении воды этот кальций не будет полностью выводиться из организма и будет проседать в том числе в почках», — сказал диетолог.

Он также порекомендовал с осторожностью употреблять соль, которая не только задерживает воду, но и нарушает ток жидкости в организме.