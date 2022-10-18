Диетолог Арзамасцев назвал гречку самой полезной кашей | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 19:53 Диетолог Арзамасцев назвал гречку самой полезной кашей

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Гречневая каша является самой полезное по сравнению с остальными. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на диетолога Евгения Арзамасцева.

По данным сайта «Дни.ру», в гречке содержится большое количество белка и железа. Полезна она и для похудения, уточнил диетолог.

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«Это идеальный вариант на завтрак. Можно есть от четырех раз в неделю, в остальное время можно либо омлет, либо творог», — заключил он.

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