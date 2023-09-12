Здоровье 12 сентября 2023, 18:36 Диетолог Арзамасцев назвал абрикосовое и клубничное варенье самым вредным для здоровья

Читать 360tv в

Абрикосовое и клубничное варенье считается самым вредным для организма человека. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в варенье с этими ингредиентами содержится большое количества сахара. Его ежедневное употребление может стать причиной нарушения углеводного обмена и развития ожирения.

Реклама

Диетолог также отметил, что людям с проблемами с кишечником стоит исключить из рациона варенье из ягод, которые имеют мелкие семечки — они могут вызвать обострение.