12 сентября 2023, 18:36
Диетолог Арзамасцев назвал абрикосовое и клубничное варенье самым вредным для здоровья
Абрикосовое и клубничное варенье считается самым вредным для организма человека. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, в варенье с этими ингредиентами содержится большое количества сахара. Его ежедневное употребление может стать причиной нарушения углеводного обмена и развития ожирения.
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Диетолог также отметил, что людям с проблемами с кишечником стоит исключить из рациона варенье из ягод, которые имеют мелкие семечки — они могут вызвать обострение.
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