06 июня 2023, 15:45
Диетолог Арзамасцев: яблоки поддержат уровень железа в крови у пожилых людей
В яблоках содержится большое количество витаминов и полезных микроэлементов, они особенно полезны для людей страше 60 лет. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, употребление этого фрукта поддержит уровень железа в крови и станет общеукрепляющим средством для иммунитета. Также яблоки улучшат работу ЖКТ у пожилых людей благодаря содержанию клетчатки и пектинов.
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Врач отметил, что фрукты будут полезны для пенсионеров, у которых нет гастрита и проблем с пищеварением.
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