Здоровье 29 августа 2023, 18:49 Диетолог Арзамасцев: яблоки не стоит есть пациентам с патологиями ЖКТ

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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует исключить из рациона яблоки. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, эти фрукты не стоит употреблять во время обострения язвенной болезни и гастрита, содержащаяся в них клетчатка может только ухудшить состояние.

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Также яблоки имеют высокий гликемический индекс, их не рекомендуется есть пациентам с сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена, добавил диетолог.