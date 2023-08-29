29 августа 2023, 18:49
Диетолог Арзамасцев: яблоки не стоит есть пациентам с патологиями ЖКТ
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует исключить из рациона яблоки. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, эти фрукты не стоит употреблять во время обострения язвенной болезни и гастрита, содержащаяся в них клетчатка может только ухудшить состояние.
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Также яблоки имеют высокий гликемический индекс, их не рекомендуется есть пациентам с сахарным диабетом и нарушениями углеводного обмена, добавил диетолог.
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