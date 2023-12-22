22 декабря 2023, 11:44
Диетолог Арзамасцев: грибы и орехи на голодный желудок грозят появлением гастрита
Употребление орехов и грибов на голодный желудок может привести к развитию гастрита. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, это тяжелые продукты, которые будут сложно перевариваться организмом. Также не стоит есть в голодном состоянии блюда с острыми специями, они будут негативно сказываться на слизистой желудка и раздражать ее.
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Кроме того, врач напомнил об опасности злоупотребления жирными, жареными и сладкими продуктами, сообщил «ФедералПресс».
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