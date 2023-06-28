28 июня 2023, 11:03
Диетолог Арзамасцев: дробное питание с ограничением калорийности поможет избавиться от жира на животе
Правильно составленное дробное питание с ограничением калорийности и простых углеводов поможет избавиться от жира в области живота. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, для этой цели подойдет классическая схема составления рациона с трехразовым питанием. Худеющим также следует отказаться от животных жиров, полуфабрикатов и фастфуда.
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Врач отметил, что для снижения веса человеку необходимо употреблять не более 1800 килокалорий в день.
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