Здоровье 28 июня 2023, 11:03 Диетолог Арзамасцев: дробное питание с ограничением калорийности поможет избавиться от жира на животе

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Правильно составленное дробное питание с ограничением калорийности и простых углеводов поможет избавиться от жира в области живота. Об этом сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, для этой цели подойдет классическая схема составления рациона с трехразовым питанием. Худеющим также следует отказаться от животных жиров, полуфабрикатов и фастфуда.

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Врач отметил, что для снижения веса человеку необходимо употреблять не более 1800 килокалорий в день.