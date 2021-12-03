Диетолог Арзамасецев рассказал, какие напитки помогут не заболеть зимой

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал «Москве 24», какие напитки можно пить зимой, чтобы укрепить иммунитет и защититься от сезонных заболеваний. В перечень таких напитков входит далеко не один горячий чай.

Горячий чай согревает организм и очень полезен в зимнее время года, но и его можно разнообразить и сделать еще полезнее различными добавками.

«Это имбирь, мед, лимон — там содержится ряд веществ, которые позволяют справиться с поступившими микроорганизмами», — сказал врач.

Если горячих напитков не хочется, полезны будут цитрусовые соки, добавила Pravda.Ru.

«В цитрусовых соках много витамина С, который, как известно, укрепляет иммунитет. И, следовательно, помогает организму защищаться. В том числе и от простуды», — отметил Арзамасцев.

Большую пользу принесут также морсы из любых ягод. Главное, чтобы они были правильно заморожены методом шоковой заморозки, а сам морс лучше не прогревать выше 60 градусов, чтобы не «убить» содержащиеся в нем витамины, написала Pravda.Ru.