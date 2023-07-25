Здоровье 25 июля 2023, 18:26 Диетолог Артемьева рассказала, что бессонница и сухость кожи говорят об истощении организма

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Врач-генетик, диетолог Наталья Артемьева в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что проблемы со сном, хроническая усталость и сухость кожи могут сообщать об истощении организма.

Для того, чтобы получать необходимые для организма витамины и микроэлементы, человек должен употреблять с едой не менее 3 000 килокалорий. Однако среднестатистический человек не может усваивать такой рацион за день.

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Артемьева порекомендовала делать больший акцент на белках, добавив в рацион рыбу, яйца, курицу, индейку, крольчатину, а также на клетчатку — овощи, злаковые, фрукты.