Диетолог Арина Тертышная посоветовала перейти на растительное молоко

Диетолог, эндокринолог Арина Тертышная в разговоре с РИА «Новости» посоветовала заменить животное молоко в рационе на растительное. По словам врача, это благотворно скажется на состоянии кожи и системы пищеварения.

«Если говорить о питательности, любое растительное молоко насыщенно белками, жирами и углеводами растительного происхождения. Также в растительном молоке нет молочного сахара — лактозы, благодаря чему напиток может стать прекрасной альтернативой для тех, кто страдает аллергией на белки молока или непереносимостью лактозы», — отметила врач.

После перехода на растительное молоко у людей улучшается состояние кожи, пропадает ощущение тяжести внизу живота. Растительное молоко бывает разным, каждое по-своему полезно. Например, кокосовое молоко содержит вещества, помогающие в работе с патогенной флорой, а рисовое молоко благоприятно влияет на работу нервной системы, нормализует работу пищеварения и обладает противовоспалительным действием, написало «Радио КП».