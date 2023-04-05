Здоровье 05 апреля 2023, 18:09 Диетолог Аплетаева: при болезнях сердца нужно ограничить употребление насыщенных жиров

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Людям с заболеваниями сердца нужно очень пристально следить за своим питанием, потому что ряд продуктов может усугубить состояние. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, в первую очередь, нужно ограничить употребление насыщенных жиров. Например, их источником является мясо, свиное сало, бараний жир и куриная кожа. Также не стоит налегать на сливочное масло, сыры, сметану и сливки.

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«В магазинах есть нежирные молочные продукты. Сливочное масло желательно заменить если не полностью, то хотя бы на две трети растительными жирами. Мясные продукты можно брать нежирные либо обрезать весь видимый жир», — посоветовала Марина Аплетаева.

Кроме того, диетолог рекомендовала снизить количество потребляемой соли. Также не лучшим выбором для сердечников является кофе.

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