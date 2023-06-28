Здоровье 28 июня 2023, 18:34 Диетолог Аплетаева предостерегла пожилых людей от употребления гранатового сока

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Пожилым людям не стоит пить гранатовый сок и следуют значительно ограничивать его количество. В противном случае может начаться кровотечение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Она объяснила, что в соке граната содержатся вещества, которые разжижают кровь. Если пенсионер принимает препараты от тромбоза, которые им часто прописывают, то от напитка лучше воздержаться.

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«Если пожилые люди, которые принимают кроворазжижающие препараты, будут пить еще и гранатовый сок, то может произойти кровотечение. Потому что гранатовый сок тоже разжижает кровь», — объяснила врач.

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