22 марта 2023, 23:41
Диетолог Аплетаева посоветовала не злоупотреблять беконом
Диетолог Аплетаева заявила, что употребление бекона увеличивает нагрузку на поджелудочную
Чрезмерное употребление бекона может обернуться проблемами со здоровьем. Такой совет дала диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Об этом сообщил сайт «Москва 24».
По словам медика, бекон содержит большое количество жира. После его употребления значительно увеличивается нагрузка на поджелудочную железу, что чревато проблемами с пищеварением.
Реклама
Кроме того, бекон обладает высокой калорийностью. Если есть его в слишком больших количествах, можно столкнуться с появлением избыточного веса, написал RT.
Реклама
Еда
Питание
Реклама
Реклама