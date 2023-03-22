Здоровье 22 марта 2023, 23:41 Диетолог Аплетаева посоветовала не злоупотреблять беконом Диетолог Аплетаева заявила, что употребление бекона увеличивает нагрузку на поджелудочную

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Чрезмерное употребление бекона может обернуться проблемами со здоровьем. Такой совет дала диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

По словам медика, бекон содержит большое количество жира. После его употребления значительно увеличивается нагрузка на поджелудочную железу, что чревато проблемами с пищеварением.

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Кроме того, бекон обладает высокой калорийностью. Если есть его в слишком больших количествах, можно столкнуться с появлением избыточного веса, написал RT.

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