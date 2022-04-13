Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты нужно включить в весенний рацион

Весной в меню нужно включить больше овощей и фруктов, поскольку организм перестраивается после зимы и нуждается в дополнительных витаминах. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

К каждому приему пищи следует добавлять свежие овощи.

«Это овощные салаты, которые добавляются к обеду и ужину обязательно. Если нет возможности готовить салаты — это может быть просто овощная нарезка. Туда же мы добавляем зелень, так как это источник органического кальция и других минеральных веществ, которые очень быстро усваиваются», — сказала диетолог.

Она отметила, что петрушка снимает отеки и повышает настроение, а редис улучшает работу ЖКТ — их особенно полезно добавлять в салаты. Что касается белка, лучше выбирать диетическое мясо — индейку или крольчатину.

В день должно быть три приема пищи, а между завтракам и обедом можно перекусывать фруктами. Меню на неделю диетолог посоветовала составлять заранее, чтобы избежать лишних трат и вредных перекусов.