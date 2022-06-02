Диетолог Анжелика Дюваль назвала продукты, повышающие настроение

Бороться с тревогой и грустью можно с помощью включения в рацион продуктов, которые помогают улучшать эмоциональный фон. Какие продукты способны повысить настроение за счет своего состава, в интервью ИА Nation News рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

В первую очередь диетолог посоветовала есть больше ягод — они содержат сахара, большое количество витаминов, кислот и минеральных веществ, поднимающих настроение и улучшающих работу организма в целом.

«Можно также есть жирую рыбу, которая содержит много Омега-3, и продукты, богатые триптофаном — аминокислотой, которая влияет на настроение. Триптофан содержится в куриной грудке, рыбе, мясе, бобовых, грибах и финиках», — сказала диетолог.

Она отметила, что чем разнообразнее и проще пища, тем лучше она усваивается организмом. Как следствие улучшается работа всех систем, в том числе и нервной системы человека, поэтому от правильного питания очень сильно зависит эмоциональное состояние.