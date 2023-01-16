16 января 2023, 13:54
Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как специи влияют на похудение
Убеждение о том, что острое способствует процессу похудения, — это миф. Об этом РИА «Новости» сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Она подчеркнула, что острое помогает держать вес и сохранять нормальный метаболизм. Но похудению приправы не способствуют. Напротив, из-за чрезмерного увлечения перчинкой могут обостриться проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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Как сообщило РИА ФАН, красный перец чили содержит алкалоид капсаицин. Который хорошо влияет на метаболизм и ускоряет липидный обмен. Также специи могут заменить соль или сократить ее количество в блюдах. Тогда вода будет меньше задерживаться в организме.
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«Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и 0,2-0,5 граммов сухого острого перца в день», — подчеркнула Антонина Стародубова.
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