Здоровье 03 апреля 2023, 11:54 Диетолог Анна Белоусова рассказала, чем опасны длительные перерывы в еде Unsplash

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Слишком длительные перерывы между приемами пищи могут пагубно сказаться на головном мозге. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

Он отметила, что совет не есть после 18:00 является неправильным и вредным. Потому что даже при раннем завтраке около шести утра перерыв между трапезами составит 12 часов.

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«Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. Это ничего хорошего с точки зрения эндокринологии человеку не принесет, поскольку глюкоза — это основной питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего для клеток головного мозга», — сказала Анна Белоусова.

Она добавила, что колебания глюкозы сначала сказываются на настроении, а потом и на самочувствии в целом. Поэтому не стоит делать длительные перерывы в еде. Лучше сконцентрироваться на своем меню. Так, по вечерам стоит сделать выбор в пользу низкокалорийных и легких продуктов.

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