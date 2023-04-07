Здоровье 07 апреля 2023, 13:15 Диетолог Андрей Бобровский рекомендовал чаще есть сельдь и скумбрию

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Рыба — это источник полезных жиров, которые положительно влияют на продолжительность жизни, и этот продукт нужно обязательно включать в свой рацион. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

По его словам, проведенные исследования показали, что люди, которые часто едят рыбу, отличаются долголетием. Кроме того, содержащиеся в ней жиры предотвращают развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также появление лишнего веса. Однако на прилавках много дорогой рыбы, и сделать выбор сложно. Поэтому врач дал совет, как выбрать полезный продукт, не переплатив.

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«Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше, но есть правило четырех „с“. То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на „с“ особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества», — рассказал Андрей Бобровский.

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