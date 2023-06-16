Здоровье 16 июня 2023, 17:09 Диетолог Андреева рассказала, какие сладости опасны для диабетиков Диетолог Андреева заявила, что не все продукты для диабетиков могут быть полезны

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Не все продукты, которые предназначены «для диабетиков» являются полезными. Такой информацией поделилась эндокринолог Елена Андреева. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист пояснила, что перед тем, как есть такие сладости, диабетикам стоит проконсультироваться с врачом. Она посоветовала выбирать выбирать продукты с сахарозаменителями, написал «Царьград».

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«Надо смотреть, какой уровень компенсации сахара у этих больных, и дальше тогда решать с каждым индивидуально», — добавила врач.