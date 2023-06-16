16 июня 2023, 17:09
Диетолог Андреева рассказала, какие сладости опасны для диабетиков
Диетолог Андреева заявила, что не все продукты для диабетиков могут быть полезны
Не все продукты, которые предназначены «для диабетиков» являются полезными. Такой информацией поделилась эндокринолог Елена Андреева. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Специалист пояснила, что перед тем, как есть такие сладости, диабетикам стоит проконсультироваться с врачом. Она посоветовала выбирать выбирать продукты с сахарозаменителями, написал «Царьград».
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«Надо смотреть, какой уровень компенсации сахара у этих больных, и дальше тогда решать с каждым индивидуально», — добавила врач.
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