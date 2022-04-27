Диетолог Андреев назвал пять продуктов, улучшающих настроение
Диетолог Александр Андреев назвал продукты, которые помогут улучшить настроение. Об этом сообщил Life.ru.
Он отметил, что для этой цели полезны мясо курицы, говядина или свинина, так как в них много витамина B12 и аминокислоты тирозин, которая повышает уровень допамина.
Также полезна морская капуста, которая обеспечивает баланс адреналина в организме. Это способствует снижению усталости и плохого настроения.
Кроме того, стоит включить в рацион бананы. Они содержат триптофан, который помогает выработке серотонина. Еще этого вещества достаточно много в овсяной и гречневой кашах.
Полезны и орехи, в них содержатся жирные кислоты омега-3, которые помогают работе мозга.
Также диетолог Елена Соломатина рассказала, что в некоторых случаях антидепрессанты выписывают для похудения. Она пояснила, что лишний вес может быть связан с нарушениями выработки в организме серотонина и дофамина. В таких случаях антидепрессанты назначают, чтобы серотонин подольше не разрушался в организме.