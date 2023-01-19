Здоровье 19 января 2023, 17:41 Диетолог Алиса Витти раскрыла главную причину выпадения волос

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Волосы выпадают по ряду причин, но главные из них — гормональные нарушения, разбалансированное питание и стресс. Об этом Utro.ru рассказала диетолог, специалист в области биохимии Алиса Витти.

Она подчеркнула, что при выпадении волос стоит отказаться от сахара и жареной пищи. И вместо этого добавить белки и жиры омега-3. Также негативно на здоровье волос и коже сказывается алкоголь. Если же причина в стрессе, то специалист посоветовала обратить внимание и на то, что он может со временем привести еще и к депрессии и нарушению сна.

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«Существуют также сыворотки для волос, которые вы можете использовать для кожи головы, чтобы предотвратить выпадение волос, и прически, которыми можно скрыть любые пробелы в линии роста волос. <…> Как только вы определите причину выпадения волос, вы сможете лучше понять свою ситуацию, как ее предотвратить и как начать отращивать волосы», — сказала диетолог.

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