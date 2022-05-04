Диетолог Алименко рассказал о принципе «отложенного удовольствия», полезного для похудения

Диетолог Иван Алименко рассказал о том, что такое принцип «отложенного удовольствия», и как он влияет на похудение. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным РИА ФАН, соблюдение этого принципа помогает уменьшить страх перед едой. Он помогает людям меньше нервничать и сидеть на диете без срывов.

«Людям с так называемым ограничительным пищевым поведением, ограничительным неврозом, нужно выбрать для себя „день наслаждения“: раз в неделю или в две недели, в зависимости от желаемой скорости снижения веса», — рассказал Алименко.

Он уточнил, что в такой день необходимо есть абсолютно все, что захочется, только если у человека нет медицинских противопоказаний.

Также нутрициолог Елена Евдокимова отметила, что человек, который ограничивает свой рацион питания, неизбежно наносит вред здоровью из-за несоблюдения баланса микроэлементов и питательных веществ. Специалист добавила, что огромную опасность для организма оказывают, в том числе, соковые, питьевые диеты. Человек, сидящий на такой диете, ограничивает себя в потреблении белков, углеводов и жиров одновременно, при этом увеличивает употребление сахара.