Здоровье 29 ноября 2022, 15:35 Диетолог Алиев рассказал, что поможет быстрее похудеть Диетолог Алиев: быстрее избавиться от лишнего веса поможет хром Unsplash

Читать 360tv в

Врач-диетолог Руслан Алиев в своем Telegram-канале рассказал, какое вещество поможет быстрее избавиться от лишнего веса при соблюдении диеты и какой-либо физической активности. Об этом написало utro.ru.

По словам специалиста, добавка в пищу в виде хрома помогает стимулировать процесс похудения.

Реклама

«Трехвалентный хром — минерал, необходимый каждому человеку в количестве 50 мкг/сутки. Он помогает регулировать уровень глюкозы и усиливает действие инсулина», — сообщил диетолог.

Реклама

Это вещество содержится в морепродуктах, таких как тунец, сазан, сельдь, мойва, скумбрия, зубатка, лосось, камбала и других. Также много хрома в печени, свекле, перловой крупе и в утке.

Врач напомнил, что у хрома имеются и побочные эффекты. Он может вызывать головную боль, головокружение, крапивницу.

«Сразу же прекратите прием, если заметите, головные боли, водянистый стул, головокружение, крапивницу», — резюмировал диетолог.