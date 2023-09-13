Здоровье 13 сентября 2023, 16:34 Диетолог Афонина рассказала, что нехватка веса чревата бесплодием

Читать 360tv в

Если у человека наблюдается дефицит веса, то это нельзя игнорировать, потому что его недостаток может провоцировать ряд серьезных последствий. Об этом Neva.Today рассказала диетолог Армине Афонина.

Она предупредила, что излишняя худоба может повлечь бесплодие, воспалительные процессы, сильную утомляемость и проблемы с ЖКТ. Чтобы набрать вес, стоит обратиться к врачу и нормализовать питание.

Авторы: