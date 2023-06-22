Здоровье 22 июня 2023, 17:26 Диетолог Афонина рассказала, что лучше выбирать «живой» квас со сроком хранения до 3 суток

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При выборе кваса важно обращать внимание на состав и срок хранения напитка. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина.

Она объяснила, что лучший квас тот, который производится благодаря естественному брожению.

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«В составе „живого“ кваса должны быть указаны только вода, солод, дрожжи и сахар. Храниться такой квас может не более трех суток», — подчеркнула врач.

Как добавил сайт DailyMoscow, в день не стоит выпивать больше одного стакана. Кроме того, после употребления не стоит управлять автомобилем около часа.

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