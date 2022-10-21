Диетолог Афонина назвала базовые принципы правильного питания | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 21:03 Диетолог Афонина назвала базовые принципы правильного питания

Читать 360tv в

Чтобы правильно питаться, не обязательно тратить на еду много денег, вопреки распространенному мнению. Достаточно выбирать продукты, насыщенные полезными веществами и дающие организму все необходимое, рассказала изданию «Вечерний Челябинск» диетолог Елена Афонина.

Реклама

В рационе несколько раз в неделю должна присутствовать рыба, а также куриное мясо, которое продается в магазинах по достаточно низким ценам и содержит много белка. Диетолог советует выбирать цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями, написало ИА Nation News. Чтобы мясо сохраняло пользу, его рекомендуется не жарить, а тушить на пару. Врач подчеркнула, что не следует съедать более 500 граммов красного мяса в неделю.