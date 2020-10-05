Диета с публичным осуждением: саратовский министр придумал новый метод похудения

Министр пообещал, что каждый день будет выкладывать на своей странице свой дневной рацион.

«А мои друзья будут говорить: „Как тебе не стыдно!“ Врать я не буду, буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — рассказал Олег Костин. Чиновник уточнил, что приступит к такому виду диеты с завтрашнего дня.

В комментариях подписчики поддержали идею министра и пожелали ему успехов. Некоторые поделились собственными способами сбросить лишний вес. Часть комментаторов заявила, что возьмет идею министра на вооружение.

Ранее тренер по йоге Мария Николаева рассказала, при каких условиях ходьба помогает похудеть. По ее словам, в день надо преодолевать расстояние 10 километров. И делать нужно это регулярно. Сначала вес будет уходить за счет лишней жидкости, а жиры исчезнут только в последнюю очередь.